Nel corso della parte centrale della giornata di giovedì 10 aprile, tra le 11 e le 18, le strade di collegamento tra Forlì e Ravenna (E45, via Dismano, via Ravegnana e SS16) potranno subire interruzioni in concomitanza con il passaggio dei cortei delle Maestà del Regno Unito e del Presidente della Repubblica.

In relazione a tali provvedimenti, assunti per motivi di sicurezza, i tempi di percorrenza e attesa potranno allungarsi fino a 90 minuti.

Allo stesso modo viale Randi, con le sue arterie adiacenti, sarà interrotto al passaggio delle autorità.

Il centro storico, compreso all’interno delle mura, sarà interdetto al traffico veicolare dalle ore 8 del 10 aprile, nelle seguenti vie:

Via Nullo Baldini

Via De Gasperi

Piazza Caduti per la libertà

Via Guerrini

Via Guacimanni

Via Massimo d’Azeglio

Via Cattaneo

Via Argentario

Via Cavour

Via San Vitale

Via Salara primo tratto più adiacente a via Cavour

Via Galla Placidia

Via Diaz

Via Gioacchino Rasponi

Via Luca Longhi

Via Pasolini

Via Zirardini

Via Mariani

Via Gordini

Via Guidone

Via Mentana

Via Cairoli

Via IV Novembre

Via Serafino Ferruzzi

Via Corrado Ricci

Via Dante

Via Da Polenta.

La circolazione dei pedoni sarà sempre consentita ma potranno esservi chiusure e interruzioni in concomitanza con il passaggio dei Re