Visita organizzata questa mattina da parte di Confcommercio Ravenna al Camping Village Adria di Casalborsetti, la struttura eco-friendly che preserva la natura e offre un’esperienza di campeggio sostenibile, diretta da Gianluca Bassani, Presidente del Sindacato Faita Federcamping di Confcommercio Ravenna.

La delegazione Confcommercio era composta dal Direttore Giorgio Guberti, dai vice Direttori Barbara Bellucci, Paolo Giulianini e Marcella Naglia e dal Direttore ufficio stampa, comunicazione e relazioni esterne Antonio Ravaglioli.

Da qualche mese Confcommercio Ravenna ha avviato una riorganizzazione interna in vista delle nuove sfide che attendono i settori di riferimento del commercio, turismo, servizi e piccole e medie imprese e del supporto alle imprese giovanili, rendendo operativi i nuovi ruoli aziendali, che coadiuvano il Direttore Giorgio Guberti per una più funzionale e coordinata organizzazione dell’Associazione di via di Roma.

Il Camping Village Adria è all’avanguardia nella mobilità sostenibile, nella ricarica veicoli elettrici, nella raccolta differenziata (riducendo la quantità di rifiuti destinati alla discarica e conservando le risorse naturali) e nell’energia solare con l’utilizzo di pannelli sulle strutture principali per generale energia pulita e rinnovabile. Proprio per questi motivi si è voluto vistare in loco la struttura ricettiva gestita dalla famiglia Bassani che rappresenta una categoria in costante evoluzione e che consente di adattare l’offerta ricettiva ai nuovi standard ricercati dalla clientela.

Nell’occasione, è stato fatto il punto sulla stagione turistica 2024 che sta presentando numeri interessanti per le strutture ricettive all’aria aperta, sulla Bolkestein (necessario un provvedimento del Governo per chiarire definitivamente lo scenario che si andrà sempre più infittendo di ricorsi) e sul Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore turismo, rinnovato nei giorni scorsi.

Faita e Federalberghi, con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l’Italia, e le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, hanno siglato il CCNL applicato ai lavoratori occupati in campeggi, villaggi turistici, alberghi, porti turistici, ostelli, bed and breakfast e, più in generale, in tutte le attività turistico ricettive, alberghiere ed extralberghiere nonché alle attività annesse alle stesse, quali centri congressi, stabilimenti termali, stabilimenti balneari, bar, ristoranti, etc.

Si tratta del contratto collettivo più rappresentativo nel comparto turistico ricettivo (secondo dati CNEL) essendo applicato a più dell’80% dei lavoratori dipendenti.