La prima edizione della Festa dello Sport a Savarna voluta fortemente dal campo sportivo è stata un successo travolgente. Un crescendo rossiniano di gioia ed allegria ha pervaso l’intera manifestazione, con un entusiasmo alle stelle che ha coinvolto tutti i partecipanti. Tantissimi sport da provare, cibo delizioso servito rapidamente e un’atmosfera indimenticabile hanno reso questo evento davvero speciale.

Purtroppo, a causa della pioggia, non siamo riusciti a realizzare un momento a cui tenevamo molto: volevamo ricordare e ringraziare tutti i volontari che si erano attivati durante l’alluvione, tra cui i volontari di Fosso Vecchio che hanno lavorato instancabilmente giorno e notte manovrando le loro17 idrovore, permettendo così di salvare una parte del nostro paese. Volevamo esprimere la nostra gratitudine al ristorante Ustareia, che ha fornito loro il cibo, e al gruppo che ha raccolto beni di prima necessità nella sala ANPI, preparato pasti e collaborato con Ammonite per distribuirli nelle zone più colpite.

Volevamo ringraziare il gruppo emergenza, chi lo ha creato e chi ha contribuito fornendo informazioni preziose. Abbiamo imparato dagli errori commessi e ci scusiamo nuovamente per come avevamo inizialmente gestito la racconta fondi per il gasolio delle idrovore che alla fine ha avuto un esito positivo e significativo: i volontari hanno scelto di donare i fondi alle scuole, poi gravemente colpite dal fortunale del 22 luglio.

Un ringraziamento particolare al Sindaco Michele De Pascale, all’assessora Del Conte e le altre istituzioni presenti per essere intervenuti, premiando la podistica e inaugurando la tensostruttura, finalmente disponibile per le scuole e le associazioni che vogliono investire nel nostro paese.

La festa “I NOSTRI EROI” è solo rinviata. Speriamo di organizzarla a fine anno, magari in occasione della presentazione del progetto di rifacimento di Piazza Savarna, colpita dal fortunale. Prima, però, ci sarà Halloween: lo scorso anno abbiamo avuto 52 volontari e 14 postazioni interattive; quest’anno speriamo di fare ancora di più!