Il Sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, ed il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Professor Francesco Benevolo, hanno effettuato mercoledì scorso un sopralluogo del porto, ospiti della Guardia Costiera.

La visita del porto, guidata dal Comandante della Capitaneria di porto di Ravenna – in sede vacante – Capitano di Vascello Marco Landi, è stata svolta a bordo della motovedetta CP 328, unità specializzata per il soccorso marittimo d’altura con elevate manovrabilità e velocità idonea ad operare anche in condizioni meteomarine difficili garantendo prontezza d’intervento e sicurezza dell’equipaggio, che ha colto questo evento per “festeggiare” il rientro in servizio operativo al termine di un’importante sequenza di lavori.

Le autorità hanno potuto osservare da un punto di vista privilegiato e da vicino le attività portuali, le modalità di gestione delle manovre portuali, la complessità dei traffici portuali, la peculiare eterogeneità delle operazioni commerciali e le differenti modalità di movimentazione dei carichi che arrivano e partono dal porto di Ravenna consentendo il regolare svolgimento dell’imponente traffico di merci che alimenta l’economia regionale.

Durante la navigazione lungo il canale Candiano è stato sviluppato un prezioso confronto con il personale operativo della Capitaneria di porto di Ravenna, con il contributo professionale del Nostromo del porto, che ha permesso di approfondire alcune delle principali tematiche legate alla sicurezza ed alla gestione degli ormeggi portuali.

L’occasione è stata utile anche per consentire di verificare, grazie alla partecipazione del Segretario generale dell’Autorità di sistema portuale, Ingegner Fabio Maletti, lo stadio di progresso delle importanti opere infrastrutturali intraprese dalla Port Autority per incrementare le capacità operative e commerciali dello scalo marittimo di Ravenna.

Si è trattato, oltre che di un appuntamento ormai tradizionale con il Primo cittadino di Ravenna, di un’occasione importante per rafforzare la collaborazione tra Istituzioni e per toccare con mano il lavoro quotidiano svolto dalla Guardia Costiera e dalla Autorità Portuale, nonché da tutti i servizi portuali, necessario per garantire la sicurezza e l’efficienza del porto.

Anche il Commissario straordinario dell’Autorità Portuale, Professor Francesco Benevolo, ha sottolineato l’importanza di questi momenti di confronto operativo: “Pur conoscendo bene il porto di Ravenna, ogni volta che si ha l’opportunità di visitarlo in navigazione, si resta impressionati dalla sua imponenza, dal suo dimensionamento e ci si rende conto di come possa questa realtà dare occupazione a 17.000 persone. Ringrazio davvero l’attuale vertice della Capitaneria di porto di Ravenna Capitano di Vascello Marco Landi, e tutti i suoi uomini, per aver messo a disposizione un mezzo nautico con il quale insieme, e questo è sempre un valore aggiunto, abbiamo potuto vedere concretamente i tanti progetti realizzati ed in corso, che stanno mutando il volto del nostro scalo per renderlo ancora più competitivo, ancora più sostenibile, ancora più sicuro”.

La visita si è estesa fuori dalle acque portuali con un breve giro intorno al rigassificatore, nell’ottica della futura diga di protezione i cui lavori di realizzazione sono in corso.

La visita si è conclusa con un breve ringraziamento all’equipaggio della CP 328, agli uomini e alle donne della Guardia Costiera per il loro impegno e la loro professionalità al servizio della collettività.