Il nuovo direttore territoriale Emilia Romagna e Marche della ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d.ssa Teresa Rosaria De Luca, nominata il primo novembre scorso, ha fatto visita ieri al Terminal Container Ravenna (Gruppo Sapir) accompagnata dal dirigente della sede ravennate Francesco Papoff, dai dirigenti regionali Barbara Zecchini, Carmine Morana e dai funzionari di Ravenna Francesco Saracino, Mariamichaela Salati e Giancarlo Romeo. Dopo la visita al Terminal ed il sopralluogo all’area Trattaroli, destinata ad ospitare il nuovo terminal e già in funzione per la parte automotive, si sono incontrati con il presidente Giannantonio Mingozzi, il direttore generale Giovanni Gommellini, il direttore tecnico Filippo Figna, il responsabile marketing Angelo Dell’Ovo e la responsabile ufficio dogane di TCR Stefania Fabbri. Mingozzi, nell’augurare buon lavoro alla d.ssa De Luca ha sottolineato la preziosa collaborazione tra terminal e Dogana di Ravenna, sempre disponibile a sostenere con efficienza gli impegni della gestione doganale del traffico container. Lo sviluppo delle attività portuali, la previsione del nuovo terminal, il tema dei nuovi collegamenti ed il buon andamento dei traffici sono stati poi gli argomenti affrontati nel confronto utile e costruttivo, per il quale la d.ssa De Luca ha ricambiato gli auguri di buon lavoro ed assicurato la massima attenzione al Porto di Ravenna, non solo come porto della regione ma uno dei primi d’Italia impegnato in nuovi ed importanti investimenti.