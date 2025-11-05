In occasione di “Grani e Melograni”, sabato 8 novembre la Pro Loco Faenza invita a scoprire Oriolo dei Fichi, un piccolo borgo ricco di storia e bellezze. L’itinerario guidato, con ritrovo alle ore 15:00 in Via Oriolo 19, nel Parco della Torre, toccherà la chiesa, la torre e l’area circostante. Le visite sono condotte da guide turistiche abilitate. Si richiede di utilizzare i mezzi propri. La prenotazione è obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: 0546.25231; e-mail: info@prolocofaenza.it

Pro Loco Faenza (Voltone Molinella 2 a Faenza). Orari di apertura:dal martedì al sabato, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il lunedì, la domenica e il giovedì pomeriggio: chiusa

Costi visite guidate: 5 euro a persona; 3 euro per i soci