In occasione della Giornata internazionale della donna, apertura straordinaria di Palazzo Bacinetti in via d’Azeglio, in ricordo di Marianna Bacinetti. Bellissima donna e intellettuale dell’800, fu scrittrice e traduttrice, amante di Ludwig II di Baviera e venne definita da Benedetto Croce “filosofa”. All’interno del palazzo soffitti affrescati del ‘700 e dell’800