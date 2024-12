Si è riunita nella giornata di oggi, giovedì 19 dicembre, nella sede della Provincia di Rimini in via Dario Campana, l’Assemblea dei soci di Destinazione Turistica Romagna, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad e del direttore Chiara Astolfi.La seduta odierna è stata aperta dai saluti della neo assessora regionale a Turismo, Commercio e Sport, Roberta Frisoni,che ha rimarcato il valore della collegialità nella pianificazione strategicain ambito turistico, il suo impegno in Regione nel sostenere un turismo inclusivo e accessibile per tutti, valorizzando e sostenendo lo sviluppo dei waterfront come spazi attrattivi e multifunzionali, in grado di favorire la connessione tra cultura, natura e comunità locali.

Tre i punti principali all’ordine del giorno dell’Assemblea: il Bilancio di previsione 2025-2027; le nomine dei membri del Consiglio di Amministrazione; le nomine dei membri della Cabina di Regia.

Nella prima parte della seduta si è proceduto alle nomine della nuova ‘governance’ di Destinazione Turistica Romagna. Poiché gli attuali componenti del consiglio di amministrazione sono in scadenza naturale al 31 dicembre 2024, sono stati eletti all’unanimità i nuovi membri del CdA che, con decorrenza 1° gennaio 2025e per la durata di tre anni, sarà composto come segue:

Ferrara- Matteo Fornasini (Assessore al turismo del Comune di Ferrara); Emanuele Mari (Assessore al turismo del Comune di Comacchio); Fabio Tosi (Sindaco del Comune di Fiscaglia).

Forlì-Cesena- Enrico Spighi (Sindaco del Comune di Bagno di Romagna); Matteo Gozzoli (Sindaco del Comune di Cesenatico); Ilaria Marianini (Sindaca del Comune di Santa Sofia).

Ravenna- Mattia Missiroli (Sindaco del Comune di Cervia); Giacomo Costantini (Assessore al turismo del Comune di Ravenna); Simona Sangiorgi (Assessora al turismo del Comune di Faenza).

Rimini: Jamil Sadegholvaad(Sindaco di Rimini); Milena Casali (Assessora al turismo Bellaria Igea-Marina); Filippo Sacchetti (Sindaco di Santarcangelo di Romagna); Daniela Angelini (Sindaca del Comune di Riccione); Fabrizio Piccioni (Sindaco del Comune di Misano Adriatico).

Subentrano, quindi, come nuovi componenti del CdA: Fabio Tosi (Fiscaglia), Ilaria Marianini (Santa Sofia), Michela Casali (Bellaria Igea-Marina), Filippo Sacchetti (Santarcangelo di Romagna) e Fabrizio Piccioni (Misano Adriatico.)

Restaconfermata – con voto unanime – la presidenza in carica a Jamil Sadegholvaadche dopo i ringraziamenti ha voluto sottolineare come tra gli asset strategici turistici dei prossimi anni, oltre agli eventi di sistema, ci sarà il lavoro sinergico sulle infrastrutture, con particolare riguardo agli aeroporti. Rimini e Forlì rappresentano due scali fondamentali e il mercato estero per essere adeguatamente sostenuto necessita del rafforzamento e dello sviluppo degli aeroporti e linee di collegamento aeree anche del nostro territorio.

Nel corso della mattinata è stato ratificato all’unanimità l’ingresso nella Destinazione Turistica del Comune di Montecopiolo, il cui sindaco Pietro Rossiha portato il suo saluto.

Nominato anche il nuovo revisore dei conti, Anna Rita Balzani,che va a sostituire Fabrizio Ceccarelli, il cui mandato termina alla fine del 2024.

Elettii membri della Cabina di regia, che rappresenta le categorie economiche di Confcommercio,Confesercenti,il sistema delle cooperativee le associazioni dell’artigianato. Si tratta di: Battistoni Simone, Callà Gaetano, Casadei Gianni, Montanari Claudio, Montanari Giovannino, Vitali Gianfranco indicato quale Coordinatoreper Confcommercio; Fabrizio Albertini, Nicola Scolamacchia, Monica Saielli quale invitato permanente, per Confersecenti; Nevio Salimbeni e Gianluca Capriotti quale invitato permanente per il sistema artigianato;Marina Lappi per il sistema cooperative; Andrea Albani invitato permanente perConfindustria Romagna.

E’ stato, infine, approvato all’unanimità il Bilancio di previsione 2025-2027. Il documento evidenzia una gestione in equilibrio tra entrate e spese, in un complessivo quadro di stabilità finanziaria. Un Bilancio che mira in via prioritaria a sostenere gli obiettivi e le finalità indicate nelle Linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo della promozione turistica e locale (PTPL 2025): coordinamento, promozione e potenziamento dei grandi eventi di sistema, attività di comunicazione e marketing, iniziative dipromocommercializzazione legate al turismo esperienziale, i grandi contenitori culturali, i “brand” di riferimento della Destinazione turistica.