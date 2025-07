Fare squadra, nello sport come in azienda, per avere vantaggio competitivo e raggiungere un traguardo insieme, che sia una medaglia o una performance professionale.

È il tema dell’iniziativa organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna con campioni dello sport ed esperti: ospiti dell’incontro l’ex calciatore Beppe Bergomi, già campione del mondo nel 1982 e oggi commentatore tv, il pallavolista ravennate Giacomo Sintini e lo psicologo sportivo Samuele Robbioni, mental coach e counselor in psicologia dello sport.

“In campo come in ufficio, è decisiva la capacità del gruppo di collaborare, esaltando le competenze individuali in un clima di supporto e fiducia reciproca – spiega il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna, Angelo Bagnari – Solo così si può creare quell’affiatamento e quel senso di appartenenza che poi porta a dare il massimo uniti: da qui nascono le vittorie, le innovazioni, le idee vincenti che da soli non si potrebbero raggiungere”.