La Virtus Faenza e il Faenza Calcio piangono la prematura scomparsa di Dimaco Dalla Valle, strappato alla vita, ad appena 45 anni, da un male incurabile.

Giovane calciatore, Dimaco fece parte della squadra Giovanissimi 1980 della Virtus, che ben si comportò guidata da Raffaele Timoncini, storico ex capitano del Faenza Calcio.



“Le società biancoverde e quella biancoazzurra si stringono in un abbraccio a tutta la famiglia, alla mamma Antonella e al padre Rino, noto campione dello sport della lotta in passato e ristoratore, e al figlioletto Rodrigo che oggi segue le orme del babbo come piccolo calciatore nella squadra Pulcini 2015 del Faenza Calcio”.

La salma di Dimaco Dalla Valle sarà esposta per un saluto all’obitorio di Faenza giovedì 20 marzo dalle ore 10 alle 15.