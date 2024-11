Violenza sulle donne: volontarie nei pronto soccorso e in ospedale

Volontarie negli ospedali dell’Ausl Romagna in occasione del 25 novembre. L’azienda sanitaria ha infatti aderito alla settimana contro la violenza di genere, ideata da Fondazione Onda ETS per il quarto anno, allestendo un programma di sensibilizzazione e di approfondimento ricco di iniziative. Oltre alle volontarie dei centri antiviolenza, in pronto soccorso sarà possibile incontrare i banchetti di “Well-Fare: rete per le donne”, dove sarà possibile acquistare una bambola di pezza per contribuire al progetto di umanizzazione degli ambienti che accolgono nei pronto soccorso le donne vittime di violenza.

La tematica della violenza di genere in ospedale, si ricollega poi al tema della violenza sugli operatori sanitari, fisica e verbale. A subirla maggiormente sono le donne, quanto meno a Faenza, dove le lavoratrici al Pronto Soccorso sono in numero maggiore rispetto agli uomini.