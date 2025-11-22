Il Centro Antiviolenza SOS Donna ricorda la Giornata Internazionale contro la violenza maschile sulle donne (25 novembre) con una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, “certe del fatto che i femminicidi e la violenza nelle relazioni di intimità siano una problematica di tipo culturale e sociale che fonda le sue radici in una cultura di stampo patriarcale. Per questo motivo, le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul contrasto alla violenza e il rispetto delle differenze di genere sono tra le principali azioni che da sempre la nostra Associazione porta avanti”.

Le iniziative hanno preso il via giovedì 20 novembre, con l’inaugurazione di “ALL YOU CAN HIT”, mostra personale di Silvia Levenson a cura di Margaret Sgarra, presso la Galleria della Molinella (Voltone della Molinella, 4 – Faenza). Un parallelismo tra l’idea di luogo di ristoro, che mette a disposizione dell’altra/o un menù senza restrizioni di quantità di cibo e le innumerevoli azioni violente verbali e fisiche che si consumano ogni giorno nelle cucine di casa. Il progetto espositivo, realizzato in maniera site-specific per l’Associazione Fatti d’Arte e il Centro antiviolenza SOS Donna, in occasione di Sorelle Festival OFF, vuole essere un’indagine sugli intrecci che si possono generare intorno a concetti contrapposti come l’amore e la violenza, l’apparenza e la realtà, la protezione e la difesa.

Il finissage della mostra si terrà giovedì 27 novembre alle ore 18.30, con la visita guidata a cura dell’artista Silvia Levenson. Seguirà alle ore 19.00 la presentazione del libro “Fare Femminismo” di Giulia Siviero a cura dell’Associazione SOS Donna.

Orari di apertura mostra: dal 21 al 26 novembre ore 10.00-12.30 e ore 16.00-18.30; 27 novembre ore 10.00-12.30 e ore 18.30-20.30. Ingresso gratuito

“Segnaliamo inoltre che sabato 22 novembre si svolgerà la manifestazione nazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere, organizzata dal movimento Non Una Di Meno nella città di Roma”.

Martedì 25 novembre si terrà anche l’ormai tradizionale proiezione in collaborazione con il Comune di Faenza. Alle ore 20.30 presso il Cinema Sarti (Via Scaletta 10 – Faenza) le volontarie e operatrici dell’Associazione SOS Donna saranno pronte ad accogliervi con un buffet di benvenuto. Seguirà, alle ore 21.00, la proiezione del film Familia di Francesco Costabile (Italia, 2024, 120’).

“Licia è una donna che si divide tra lavoro e figli. Suo marito, Franco Celeste, è appena uscito di prigione, ha provato ad allontanarlo per via dei suoi atteggiamenti violenti senza successo. Nella sua vita ripiomba più volte, malgrado i tentativi di denunce e allontanamenti vari, e questo funesta la sua serenità e quella dei suoi due figli”. Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà a finanziare le attività del Centro Antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice.

Giovedì 27 e Venerdì 28 novembre, alle ore 10.00, al Teatro Masini (Piazza Nenni, 3 – Faenza) andrà in scena lo spettacolo teatrale “VEDRAI, VEDRAI” di Teatro Due Mondi, riservato agli studenti e alle studentesse delle Scuole Secondarie di Secondo Grado dell’Unione della Romagna Faentina. Sul palco tre attrici: diversi volti e diversi corpi, ma un’unica storia, che propone molteplici sfumature; è il racconto di episodi che hanno segnato e segnano le vite delle donne con una violenza che è a volte fisica e a volte generata da un pensiero che esclude. Ma in queste storie c’è anche voglia di libertà, di sorellanza, di sogni, di condivisione; c’è coraggio estremo, volontà di non cedere. Iniziativa promossa dal Servizio Politiche di Genere dell’URF in collaborazione con l’Associazione SOS Donna ODV. Spettacolo di Gigi Bertoni, con Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, regia di Alberto Grilli.

Infine altre iniziative che vedono la collaborazione e il sostegno all’Associazione SOS Donna:

“Dal 20 al 30 novembre avrà luogo l’iniziativa “Una scarpetta rossa in ceramica per le donne”, promossa da Ente Ceramica Faenza. Nelle botteghe aderenti e da Spazio Ceramica Faenza (Via Pistocchi, 16), sarà possibile acquistare le piccole scarpette rosse create dalle ceramiste e dai ceramisti faentini per l’occasione: calamite, spille, collanine e altri piccoli oggetti realizzati a mano. Il ricavato sarà interamente devoluto alla nostra Associazione, a sostegno delle attività del centro antiviolenza.

Sabato 22 novembre, alle ore 10.00, presso la Sala consiliare “E. De Giovanni” (Piazza del Popolo, 31 – Faenza) saremo presenti al convegno “Violenza di genere: riconoscerla, contrastarla, prevenirla” presieduto e coordinato dalla Presidente del Consiglio Comunale Maria Luisa Martinez. Per l’Associazione SOS Donna interverrà la dott.ssa Raffaella Meregalli, psicologa e operatrice del centro antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice. Inoltre sono previsti gli interventi di Michele Martorelli, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna; Giuseppe Angelone, referente del Coordinamento Centri “Liberiamoci dalla violenza” della Romagna; Valentino Cattani, direttore della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna e Federica Malavolti, Assessora alle Politiche di Genere dell’Unione della Romagna Faentina”. Ingresso gratuito

“Lunedì 24 novembre, alle ore 20.00, presso la Sala polivalente Cicognani (Viale Pascoli, 1 – Brisighella) saremo presenti all’incontro divulgativo “L’Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne”. Per l’Associazione SOS Donna interverrà la dott.ssa Simona Emiliani, operatrice del centro antiviolenza SOS Donna-Servizio Fe.n.ice. Inoltre sono previsti gli interventi di: Maresciallo Capo Mimmo Vedruccio e Maresciallo Lidia Sabatino della Caserma di Fognano, Senatrice Marta Farolfi, Consigliera comunale Tiziana Bertelli con delega alle pari opportunità”. Ingresso gratuito