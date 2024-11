Violenza sulle donne. Linea Rosa: nel 2024 denunce aumentate del 20%

I casi di violenza sulle donne denunciati a Linea Rosa fra Ravenna, Cervia e Russi sono aumentati del 20% nel 2024. Nel 2023 sono state 400 le donne aiutate. Nel 2024 si è superato i 400 casi lo scorso 24 ottobre. Per le volontarie del centro antiviolenza i dati hanno una doppia valenza: da una parte si possono leggere come un aumento degli episodi, dall’altra come una maggior consapevolezza da parte delle donne di avere la possibilità di uscire da una relazione caratterizzata da maltrattamenti. In vista del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i dati di Linea Rosa sono stati anticipati durante la presentazione di “Fiorire” la campagna ideata dalle profumerie Sabbioni per sostenere Linea Rosa e per sensibilizzare sul tema la clientela dei punti vendita