Violenza sul luogo di lavoro. Siglato un protocollo d’intesa per un progetto di ascolto nei Consultori

Sottoscritto da sindacati (Cgil, Cisl e Uil) e Regione Emilia-Romagna un protocollo d’intesa contro le molestie nei luoghi di lavoro. Il protocollo prevede l’attivazione di un percorso sperimentale di ascolto e supporto di lavoratrici e lavoratori vittime di molestie o violenza di genere sul lavoro realizzato attraverso i Consultori familiari, in collaborazione con le strutture di psicologia delle aziende sanitarie.

I dati statistici evidenziano che le vittime di molestie e violenza sul luogo di lavoro sono donne nel 75% dei casi. Le donne più a rischio sono lavoratrici in ruoli manuali.

Il protocollo avrà durata triennale e potrà essere rinnovato o modificato in base agli esiti della fase sperimentale.