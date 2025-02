Nel pomeriggio di ieri si è tenuta in tribunale a Ravenna l’udienza, in incidente probatorio, dove è stata sentita la testimonianza di una giovane americana, presunta vittima di una violenza sessuale di gruppo da parte di due giovani ravennati, avvenuta a fine agosto 2024.

A ricostruirlo è l’avvocato Angelo Stirone, che assiste la ragazza.

“La diciannovenne è giunta appositamente dagli Stati Uniti per rendere in prima persona la propria testimonianza, con le fatiche ed il dolore che tale scelta comporta.

L’audizione della ragazza è avvenuta in modalità protetta ed è durata diverse ore.

Ella ha offerto una ricostruzione lucida di ciò che ricorda”, dice il difensore. “Per questo motivo, siamo fiduciosi che il procedimento, ancora in fase di indagini preliminari, giunga a una rapida definizione”, conclude.

La vicenda era maturata nel corso di una festa in uno stabilimento balneare a Punta Marina Terme. La ragazza si era prima confidata con la padrona di casa e poi aveva chiamato i suoi genitori in America. Su loro consiglio, il lunedì notte era andata in ospedale a farsi visitare. E poi era ripartita subito per gli Stati Uniti. La giovane è tutelata dall’avvocato Angelo Stirone. Le indagini dei carabinieri dell’investigativo sono coordinate dal Pm Lucrezia Ciriello.

fonte Ansa