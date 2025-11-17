In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Presidenza del Consiglio Comunale di Faenza promuove un convegno per tenere alta l’attenzione su un tema che tocca profondamente la comunità e l’intero Paese.

L’appuntamento è fissato per sabato 22 novembre, alle ore 10, nella Sala del Consiglio comunale “E. De Giovanni” in piazza del Popolo 31 a Faenza.

Il convegno dal titolo Violenza di genere: riconoscerla, contrastarla, prevenirla sarà un’occasione di riflessione e confronto in una città che ha vissuto sulla propria pelle il dramma efferato della violenza contro le donne. L’iniziativa intende ribadire l’impegno delle istituzioni nel fare rete e rafforzare gli strumenti di tutela e sostegno alle vittime: la violenza di genere nasce spesso negli ambiti familiari e affettivi, dove la fiducia viene tradita. Oltre alla repressione dei reati è però essenziale la prevenzione, basata su educazione, riconoscimento immediato dei segnali di abuso e superamento degli stereotipi che possano alimentare la disparità e la violenza.

I lavori della mattinata di sabato 22 novembre, dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Unione della Romagna faentina e Sindaco di Faenza Massimo Isola, saranno presieduti e coordinati da Maria Luisa Martinez, Presidente del Consiglio Comunale di Faenza.

Interverranno in qualità di relatori Michele Martorelli, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna, e Giuseppe Angelone, responsabile Struttura AUSL Psicologia della Salute e di Comunità di Ravenna e referente Coordinamento Centri “Liberiamoci dalla violenza” della Romagna. Saranno presenti inoltre Valentino Cattani, direttore della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna, e Raffaella Meregalli, psicologa e operatrice di Servizio Fe.n.ice – Ass.ne SOS Donna ODV, Centro antiviolenza dell’Unione della Romagna Faentina.

Le conclusioni saranno affidate a Federica Malavolti, Sindaca di Riolo Terme e Assessora con delega alle Politiche di Genere per l’Unione della Romagna Faentina.

«L’obiettivo del convegno -spiega la Presidente Maria Luisa Martinez– non vuol essere occasione di sola informazione, ma desideriamo che venga percepito come momento formativo. Per questo motivo abbiamo voluto allargare la platea agli studenti degli istituti secondari di secondo grado di Faenza: è fondamentale iniziare sin da subito a educare e a parlare dei temi della violenza di genere. Il convegno è, quindi, stato strutturato quale momento di riflessione su un problema – la violenza contro le donne – che purtroppo riguarda persone di ogni età, estrazione e condizione sociale, diffuso in tutti i contesti della nostra società».

L’appuntamento è a ingresso libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.