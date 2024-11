Lo scorso 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro Donne, a cura del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale, sono stati elaborati i dati statistici interforze concernenti i reati commessi negli ultimi anni in materia di violenza di genere.

L’insidioso fenomeno si annida spesso all’interno delle mura domestiche, che diventano per molte donne il luogo dove la propria vita, la propria salute e il relativo equilibrio psicologico vengono costantemente minati dai comportamenti vessatori e violenti messi in atto da coloro nei confronti dei quali esse ripongono fiducia e amore: infatti, l’analisi condotta ha evidenziato come nella provincia di Ravenna, gli omicidi volontari consumatesi dal 2022 e sino al primo semestre del 2024, siano 6, di cui 4 perpetrati in ambito familiare e affettivo nei confronti di vittime di sesso femminile.

Inoltre, l’esame ha riguardato i cosiddetti “reati spia”, ovvero quei delitti che sono indicatori di una violenza di genere, in quanto potenziale e verosimile espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale, riscontrando i seguenti risultati:

“Intensa e costante è l’attività della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi, è stata presente nelle piazze di Ravenna, Faenza e Lugo con gazebi informativi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica al fine di agevolare l’emersione del suddetto fenomeno e a garantire il sostegno ad eventuali vittime, fornendo una corretta informazione in materia.

Dalla valutazione dei dati statistici, infatti, emerge che la tempestività è essenziale per far fronte a questo fenomeno criminale e nell’ottica di un’efficace azione preventiva si sottolinea l’importanza degli Ammonimenti emessi dal Questore, ossia le misure di prevenzione che forniscono alla vittima una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale, interrompendo il ciclo della violenza nelle sue fasi iniziali e svolgendo un effetto dissuasivo nei confronti di soggetti ancora in condizione di riprendere il controllo delle proprie azioni.

Al riguardo si riportano i dati relativi agli ammonimenti adottati dal Questore di Ravenna ed agli allontanamenti dalla casa familiare disposti in situazioni di significativa emergenza:

La Polizia di Stato intende impiegare il massimo contributo non solo in termini di indagini e di prevenzione, ma anche d’informazione, formazione ed efficace aggiornamento degli operatori di polizia sul delicato argomento: #essercisempre affinché nessuna donna rimanga indietro”.