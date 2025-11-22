Violenza di genere: incontro a Faenza con gli studenti per riconoscerla, contrastarla, prevenirla

“Violenza di genere: riconoscerla, contrastarla, prevenirla”. Nella sala consiliare “Enrico De Giovanni”, a Faenza, è stato organizzato un importante incontro dedicato alla violenza sulle donne e alla violenza nei confronti di tutte le persone fragili. L’iniziativa, alla quale hanno partecipato gli studenti delle scuole superiori, rientra all’interno del calendario degli appuntamenti redatto dall’Unione della Romagna Faentina per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Durante la mattinata si sono alternati gli interventi della Procura della Repubblica di Bologna, del Coordinamento Centri “Liberiamoci della violenza”, del Centro Antiviolenza faentino e della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo, perché la violenza è spesso anche economica.