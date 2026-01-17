Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha partecipato a un incontro formativo dedicato ai temi della violenza di genere e della protezione delle vittime vulnerabili, organizzato presso una struttura ospedaliera di Ravenna dall’AUSL – Direzione dell’U.O.C. Consultori Familiari di Ravenna, Faenza e Lugo.

All’iniziativa hanno preso parte gli operatori dei consultori familiari della provincia, tra cui ginecologi, ostetriche e psicologi. In qualità di relatori sono intervenuti dirigenti e investigatori della Questura di Ravenna, insieme a una referente del Centro Antiviolenza “Linea Rosa”.

Durante l’incontro sono stati approfonditi aspetti centrali dell’attività quotidiana degli operatori sanitari, chiamati ad affrontare situazioni complesse che coinvolgono donne e minori, e sono state illustrate le diverse azioni della Polizia di Stato in ambito di prevenzione, tutela e indagine.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione delle buone pratiche di accoglienza, ascolto e supporto alle vittime, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni e servizi del territorio nel contrasto a un fenomeno delicato e di grande impatto sociale.