Questa sera verso le ore 20.00 scontro violento sulla Romea Dir all’altezza dell’incrocio con via Canalazzo. Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale una Porsche Panamera ha tamponato un Ford Fiesta ferma al semaforo in direzione Bologna. Ferito il conducente della Ford Fiesta trasportato all’Ospedale di Ravenna con codice di media gravità. Illeso il conducente della Porsche. Sul posto oltre agli operatori del 118 la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico molto intenso.