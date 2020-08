Grave incidente ad Ammonite, verso le ore 17. Sulla via principale del paese, la via Santerno all’altezza del civico 330 una Fiat Bravo condotta da un giovane e una Alfa Romeo con a bordo un uomo e una donna, sono venute in collisione. Da una prima verifica, le cause sono in via di accertamento, l’impatto sarebbe dovuto alla forte velocità ed all’invasione della corsia da parte di una delle due auto. La donna passeggera sull’Alfa Romeo è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata con elicottero al Bufalini di Cesena, mentre i due conducenti hanno riportato ferite meno gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale che ha chiuso completamente la strada.