Violento incendio di sterpaglie oggi alle 11.30 in via Classicana all interno del porto, per cause in corso di accertamento i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per lo spegnimento di una area ai lati della via Classicana, all’altezza di un cantiere, le fiamme sono arrivate a lambire il muro di recinzione del cantiere, soltanto grazie al veloce intervento dei pompieri, si sono evitati danni peggiori, visto che molto vicino all’area c’era anche una zona recintata con un impianto.