Un ragazzo di trent’anni è stato arrestato a Lucca perché ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di un minore: l’episodio risalirebbe all’estate del 2014 e la vittima è un bambino di 10 anni.

Come riportano diversi quotidiani locali di Lucca, il centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana, col supporto della sezione operativa di Lucca, ha eseguito un ordine carcerazione, emesso dalla procura di Forlì, nei confronti di un trentenne della provincia di Lucca, responsabile di violenza sessuale di un bambino di meno di 10 anni, risalente all’estate del 2014.

L’uomo, all’epoca poco più che ventenne, aveva instaurato un rapporto di amicizia con una famiglia conosciuta in un camping in provincia di Ravenna, dove lavorava come animatore per l’intrattenimento di bambini.

Spesso andava a mangiare nella roulotte della famiglia, con cui aveva trascorso molto tempo.