Una violenta lite terminata con un ragazzo ferito gravemente e trasportato con il codice di massima urgenza all’ospedale di Faenza. È quanto successo nella serata di venerdì in corso Garibaldi, all’altezza della Cavallerizza, dove due giovani hanno iniziato a litigare per motivi sconosciuti, a quanto pare per vecchie ruggini. Dagli insulti si è ben presto passati ai fatti. La colluttazione fra i due è terminata con il ferimento del più giovane, un ragazzo di 17 anni, colpito con un coccio di bottiglia su un fianco. La chiamata di emergenza al 118 è avvenuta intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’auto con il medico a bordo. Dopo aver ricevuto le prime cure, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso manfredo. In corso Garibaldi sono intervenuti anche gli agenti della polizia che hanno rintracciato il secondo presunto litigante, fermato e accompagnato in commissariato per ricostruire quanto accaduto.