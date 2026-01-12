Violento scontro al centro commerciale Esp fra un gruppo di ragazzi. È avvenuto sabato pomeriggio, poco dopo le 15. Secondo alcune testimonianze, una lite fra minorenni sarebbe presto degenerata e un ragazzo, in particolare, sarebbe stato circondato da altri coetanei. Diversi i commenti sui social network in queste ore hanno fatto riferimento a quanto accaduto, anche perché dalle parole, si è poi passati a calci e pugni. È stato necessario l’intervento della vigilanza del centro commerciale e poi delle forze di Polizia. A peggiorare la situazione, è stato anche l’utilizzo di uno spray al peperoncino, da parte di una donna.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza ed è avvenuto di fronte agli occhi di numerosi clienti.

Dopo l’utilizzo dello spray, il confronto è continuato all’esterno della struttura commerciale, fino a quando non sono intervenute le forze dell’ordine e il 118. Ad avere la peggio sono stati un ragazzo e una ragazza. Il primo ha subito le conseguenze più gravi dello spray al peperoncino, la seconda è stata colpita da alcuni calci.

Saranno ora gli agenti della Questura a dover chiarire quanto avvenuto. Sull’episodio è stata sporta una denuncia.