Era stato già arrestato e sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Ravenna appena una settimana fa ma ciò non ha impedito a un 26enne, di origine gambiana, noto alle forze dell’ordine, di ripresentarsi il giorno successivo nel centro cittadino.

Per questo motivo, il Giudice del Tribunale di Ravenna, accogliendo la proposta di aggravamento della misura cautelare a carico dell’uomo, ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Riconosciuto dagli operatori durante un servizio di controllo sul territorio, è stato immediatamente fermato, accompagnato presso il Comando della Polizia Locale e, al termine delle verifiche, è stato associato alla locale Casa Circondariale.