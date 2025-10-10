La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato nella notte un uomo per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna, misura imposta nell’ambito del Codice Rosso.

L’intervento è scattato intorno alle due di notte, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta una segnalazione per litigi provenienti da un’abitazione di Faenza. Sul posto sono intervenute le Volanti del Commissariato manfredo, che hanno rintracciato l’uomo, un cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

Accertata la violazione del provvedimento restrittivo che gli vietava di avvicinarsi alla donna, gli agenti hanno proceduto all’arresto immediato del soggetto, che è stato poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi provvedimenti.

L’episodio rientra nell’attività di contrasto ai reati di violenza domestica e di genere, rafforzata in base alla normativa del Codice Rosso, che prevede interventi tempestivi e misure cautelari più severe a tutela delle vittime.