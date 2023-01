Un 21enne è stato arrestato per evasione dai Carabinieri di Lugo. Il giovane, originario del Marocco, era agli arresti domiciliari, ma ha voluto uscire la notte di Capodanno per festeggiare.

Quando i Carabinieri si sono presentati alla sua porta per verificare se stava rispettando le misure cautelari disposte dal giudice, non lo hanno trovato in casa.

Come riporta il Corriere di Romagna, contattato dai parenti il 21enne è rientrato, per finire poi in manette per evasione.