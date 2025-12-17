Venerdì 19 dicembre l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo propone la Notte dei Presepi, appuntamento speciale inserito nel calendario di “Bagnacavallo d’inverno” e legato alla mostra “La Capanna del Bambinello”, in corso fino al 31 gennaio.

La serata nasce come momento di incontro e condivisione attorno alla tradizione dei presepi creativi e sostenibili, che ogni anno trovano spazio all’Ecomuseo recuperando l’antica usanza locale del presepe di patate con le figure tratte dalle carte da briscola, memoria di un Natale povero ma ricco di ingegno e partecipazione.

Il programma prenderà avvio alle 18 con una camminata sotto le stelle a cura del gruppo Villanordic, con partenza dall’Ecomuseo. Dalle 19 è prevista l’apertura straordinaria serale della mostra “La Capanna del Bambinello”, visitabile sia nelle sale museali sia nelle capanne in canna palustre dell’Etnoparco.

La serata proseguirà dalle 19.30 presso la Locanda dell’Allegra Mutanda con una cena conviviale dal sapore casalingo e romagnolo, accompagnata da canti natalizi e canzoni della tradizione eseguiti dal gruppo vocale femminile “A voj cantè neca me”. La partecipazione alla cena è su prenotazione, al costo di 18 euro.

La Notte dei Presepi si inserisce nel percorso più ampio della mostra “La Capanna del Bambinello”, inaugurata l’8 dicembre e visitabile fino al 31 gennaio. Per tutta la durata dell’esposizione è possibile visitare anche l’Ecomuseo con ingresso a offerta libera.

Orari di apertura della mostra: da martedì a venerdì 9–13; sabato 9–13 e 15–18; domenica 10–13 e 15–18. Sono inoltre prenotabili visite guidate per scolaresche e gruppi.

Informazioni e prenotazioni:

Ecomuseo delle Erbe Palustri, via Ungaretti 1

0545 280920