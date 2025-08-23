Venerdì 29 agosto, dalle 19.30, l’Etnoparco Villanova delle Capanne ospiterà una serata di convivialità e cultura “Aspettando la Sagra”, iniziativa che anticipa la Sagra delle Erbe Palustri, in programma dal 12 al 15 settembre.

La serata prenderà avvio con una cena condivisa in forma di trebbo partecipato, con assaggi d’autore romagnoli proposti dalla Locanda dell’allegra mutanda. Il costo della cena è di 20 euro.

Alle 21 sarà proiettato il film “Bar Giuseppe”, diretto da Giulio Base e interpretato da Ivano Marescotti, produzione “Rai Cinema” e “One More Pictures”. La visione sarà a offerta libera.

Bar Giuseppe (2019) è una reinterpretazione moderna della Natività. Ambientato in Puglia, narra la storia di Giuseppe, vedovo che gestisce un piccolo bar annesso a una stazione di servizio. Quando assume Bikira, una giovane migrante africana, tra i due nasce un amore profondo che culmina in matrimonio e gravidanza, provocando scandalo nella comunità. Il film invita a riflettere su accoglienza, solidarietà e umanità, grazie all’interpretazione intensa di Ivano Marescotti e al suo stile narrativo silenzioso e contemplativo.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri con il Comune di Bagnacavallo ed è a prenotazione obbligatoria.

L’Etnoparco Villanova delle Capanne è in via Ungaretti 1 a Villanova di Bagnacavallo.