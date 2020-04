Nel tardo pomeriggio di oggi in via Cupa a Villanova di Ravenna un uomo di 73 anni è caduto nel canale Cupa, dalle prime indagine sembra che l’uomo stesse tagliando delle piante in prossimità del ponticello e per cause in corso di accertamento forse per un malore è caduto in acqua ed è morto. Sul posto sono accorsi i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118 che non potevano che constatare il decesso dell’uomo.