È successo questo pomeriggio intorno alle 14:30, un’autovettura Ford che procedeva in via Aguta, a Villanova di Bagnacavallo, si è ribaltata autonomamente in prossimità di una curva.

La conducente è rimasta incastrata nella vettura ed è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena tramite elimedica cosciente ed in condizioni stabili. La figlia di 22 anni ha riportato ferite di lievi entità.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco e il 118 che hanno svolto le operazioni di estrazione e trasporto delle persone coinvolte e, successivamente, la Polizia della Bassa Romagna ha chiuso la strada per svolgere i rilievi necessari.