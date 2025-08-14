Villanova: ancora non iniziati i lavori per le crepe sull’argine del Lamone. Erano in programma a luglio

I lavori per mettere in sicurezza l’argine del Lamone a Villanova non sono iniziati. Dovevano cominciare a luglio. Nell’ultimo confronto con la Regione avuto dai cittadini, il 21 luglio scorso, il ritardo era stato imputato a problemi logistici. Il particolare macchinario necessario all’intervento doveva essere trasferito dal nord Europa. Al 14 agosto, però, a Villanova non sono arrivate né squadre, né mezzi. Fra poco più di un mese sarà autunno, sarà l’anniversario dell’alluvione di Traversara, e le profonde crepe sull’argine del Lamone a Villanova non lasciano tranquilli i residenti.