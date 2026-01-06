Si è concluso oggi, martedì 6 gennaio, il Villaggio di Natale di ADVS Fidas Ravenna dei donatori di sangue dell’Ospedale, allestito in Piazza San Francesco, che ha accompagnato i ravennati in queste festività, con lo scopo di sensibilizzare e avvicinare alla donazione di sangue e plasma.

Le condizioni climatiche che hanno visto dapprima una copiosa nevicata e poi la pioggia, non hanno fermato la Befana dei Vigili del Fuoco. Presentatore d’eccezione il Clown Billo, da sempre vicino ai Vigili del Fuoco, che ha inscenato una divertente gag mandando i pompieri in soccorso della vecchietta dalle calze rotte rimasta intrappolata sopra i giardini del palazzo della Provincia e poi dando il via al volo sopra piazza San Francesco, scendendo dal campanile della Basilica fino ad atterrare al centro della piazza.

Le Befane, impersonate dai Vigili del Fuoco Valentina e Simona, in forza al Comando Provinciale di Ravenna, hanno lanciato centinaia di caramelle a tutti i bambini. In tantissimi hanno approfittato per fare le foto con le Befane e con i Vigili del Fuoco.

A rappresentare il Comune di Ravenna erano presenti anche il Sindaco Alessandro Barattoni e l’Assessore Massimo Cameliani.

“Alle 17:00 abbiamo avuto la nostra tradizionale estrazione della Lotteria della Befana – spiega Flavio Vichi, Responsabile della Comunicazione di A.D.V.S. Ravenna – come sempre a sostegno della nostra mission principale, che è quella di avvicinare tante persone alla donazione di sangue e plasma. Durante questo mese in Piazza San Francesco oltre 40 persone hanno compilato la scheda di contatto per diventare donatori; in 26 si sono presentati direttamente alla sede dell’Associazione in Ospedale e 18 sono stati coloro che hanno effettuato la loro prima donazione, dopo aver completato l’iter di Legge di visite ed esami. Invitiamo tutti i ravennati che vogliano iniziare a donare il sangue, a venirci a trovare al Servizio Trasfusionale dell’Ospedale di Ravenna, tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30.”

“Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare ai Vigili del Fuoco di Ravenna e al Comandante Petitto per averci accompagnato in questo bellissimo pomeriggio per le famiglie – aggiunge Monica Dragoni, Presidente di A.D.V.S. – inoltre ringrazio l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia per la disponibilità che ci riserva ogni anno e tutti i nostri volontari e donatori”.

A.D.V.S. Ravenna ringrazia per la collaborazione:

Agenzia Viaggi Millepiedi Travel S.r.l. – Arcidiocesi di Ravenna-Cervia – Autofficina Casadio S.n.c. – Cantina Intesa Faenza – CIREA S.r.l. Antincendi e Antinfortunistica – Club “i donatori con la valigia” – Comune di Ravenna – Comune di Russi – Consar – Deco Industrie – Elios Digital Print Ravenna – F.lli Benelli – Famila – La Butega ad Giorgioni S.r.l. – Mirabilandia Parks – Piada Pazza di Nata e Sonia di Porto Fuori – Ristorante Pizzeria Al Borgo Nuovo – Ristorante “Molinetto” Ravenna – Publimedia Italia – Sig.ri Cesare Cavina e Luciano Albonetti – Sindacato Panificatori Artigiani – Confcommercio Ravenna