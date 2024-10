Nonostante i gravi disagi del maltempo, ha ripreso le abituali attività il Mercatino del Villaggio, che mette in vendita i prodotti del suo orto sociale.

Il Mercatino è aperto tutti i martedì dalle 8,30 alle 12,00 e i venerdì dalle 14,30 alle 18,00, al Villaggio del Fanciullo, in via del Pino angolo via 56 Martiri, a Ponte Nuovo.