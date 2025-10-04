Anche quest’anno, tra marzo e settembre, gli ampi spazi della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo si sono trasformati in un’aula speciale a cielo aperto, capace di accogliere e sorprendere quasi mille piccoli esploratori.

L’edizione 2025 è stata la più partecipata di sempre, con numeri in costante crescita che testimoniano l’interesse e l’entusiasmo che circondano questo progetto. Sono stati 980 i bambini, accompagnati da oltre 120 insegnanti, appartenenti a 44 classi di 20 scuole dell’infanzia del ravennate, a varcare i cancelli della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo per vivere un’esperienza che ha intrecciato natura, gioco e apprendimento.

Il progetto “Un Orto per Tutti” ha offerto loro la possibilità di scoprire che la terra non è soltanto uno spazio da attraversare, ma un luogo vivo, che respira e restituisce i suoi frutti a chi se ne prende cura. I bambini hanno incontrato galline e anatre, osservandone i movimenti curiosi e divertiti; hanno seminato con le loro mani, sperimentando la magia di un piccolo seme che, nel tempo, diventerà vita. Hanno camminato tra i filari dell’orto, riconoscendo i colori e i profumi di frutta e verdura di stagione, e si sono lasciati guidare in un viaggio tra le api e il miele, scoprendo come un lavoro silenzioso e instancabile possa trasformarsi in dolcezza per tutti.

Ogni giornata si è conclusa con un momento di festa: un gelato artigianale, preparato nel laboratorio di gelateria della Fondazione, che ha regalato sorrisi e ha reso ancora più dolce l’esperienza.

Ciò che ha reso davvero speciale anche questa edizione è stato l’entusiasmo palpabile: insegnanti e bambini hanno accolto con stupore ogni attività, trasformando la visita in una scoperta continua. Tutte le scuole hanno già espresso la volontà di tornare anche il prossimo anno, segno che il seme piantato da “Un Orto per Tutti” non è solo nei campi che coltiviamo, ma soprattutto nei cuori e nelle menti dei piccoli partecipanti.

Il progetto vive grazie all’impegno costante della Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo, che ogni anno lo sostiene in parte con risorse proprie e per un’altra importante parte grazie al contributo di partner, aziende e enti esterni che credono nella sua missione e che lo accompagnano con un entusiasmo sempre crescente. È proprio questa rete di sostegno che permette a “Un Orto per Tutti” di crescere e di consolidarsi come un’esperienza educativa e comunitaria unica nel territorio.

L’orto del Villaggio continua così a crescere, non solo come luogo di produzione agricola a chilometro zero, ma come spazio educativo e comunitario, capace di trasmettere valori di rispetto, sostenibilità e amore per la natura. Un percorso che ogni anno si rinnova e diventa più solido, nutrito dalla meraviglia dei bambini e dalla condivisione di chi sa che la terra resta la maestra più autentica e preziosa.