L’evento inaugurale, tenutosi sabato 8 febbraio presso Villa Stacchini di Faenza, ha visto la partecipazione del sindaco di Faenza, Massimo Isola, e dell’assessore al Welfare, Davide Agresti, in veste di relatori. I due ospiti hanno offerto una lettura ragionata delle principali notizie del giorno, tratte da quotidiani, settimanali e siti web d’informazione locale, stimolando un vivace dibattito con il pubblico presente.

Temi di attualità al centro della discussione

Diversi i temi affrontati nel corso della mattinata, spaziando dalle conseguenze dell’alluvione e i processi di ricostruzione, a temi di cronaca locale, costume, cultura e ambiente. Un focus particolare è stato dedicato alla storia del tennis a Faenza, disciplina introdotta dai britannici durante la Prima guerra mondiale, intrecciando sport e storia locale.

Un successo di partecipazione

L’evento ha registrato un’affluenza di circa cinquanta faentini, accorsi per assistere al “battesimo” della rassegna culturale. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra istituzioni, ospiti della residenza e cittadini, rafforzando il legame tra la comunità locale e le strutture della cooperativa In Cammino.

Un aperitivo per concludere in convivialità

Al termine dell’incontro, la cooperativa Botteghe e Mestieri ha offerto un aperitivo a tutti i partecipanti, concludendo la mattinata all’insegna della convivialità.

“La cultura ospite in Residenza”: un progetto per la comunità

La rassegna “La cultura ospite in Residenza” si inserisce in un più ampio progetto della cooperativa In Cammino volto a promuovere la socializzazione e la partecipazione attiva degli ospiti delle proprie strutture alla vita culturale della città. L’iniziativa si propone come un luogo di incontro e scambio, un’opportunità per riflettere insieme sui temi di attualità e per valorizzare il patrimonio storico e culturale del territorio.

L’evento di Villa Stacchini rappresenta solo il primo appuntamento di un ricco calendario di iniziative che si protrarranno nei prossimi mesi, coinvolgendo diverse strutture della cooperativa In Cammino e toccando varie tematiche di interesse collettivo.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 22 febbraio alle ore 16 presso la Casa di riposo Lega-Zambelli di Brisighella, in via F.lli Cardinali Cicognani dove l’editore Mauro Gurioli presenterà il ‘Volume del padre’, un’opera che raccoglie tradizioni e usanze mensili della Romagna di un tempo. A seguire, verrà offerta una selezione di assaggi tradizionali a cura di Botteghe e Mestieri.

Per informazioni scrivere a medri.s@consorzioblu.it