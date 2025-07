È in programma nella serata di giovedì 7 agosto la quindicesima edizione di «Aspettando le stelle cadenti» alla Piccola oasi di Villa San Martino, in via Rio Fantino 1/1. L’edizione di quest’anno dell’iniziativa partirà alle 19 con il saluto dell’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato e dell’assessora alle Pari opportunità Federica Lolli. A seguire, il poeta e ricercatore Paolo Gagliardi rievocherà, nel centesimo anniversario dell’accaduto, il tragico incendio del 6 agosto 1925, quando prese fuoco il Polverificio Randi, che si trovava proprio nell’area ora gestita oggi dall’associazione «Piccola Oasi Lilly e i vagabondi». In quella tragedia persero la vita 16 persone, 15 delle quali donne, e la data ha assunto negli anni un valore simbolico fino al punto di diventare una sorta di 8 marzo della Bassa Romagna.

Alle 19.30 verranno lette ad alta voce alcune testimonianze di familiari delle vittime di quell’incendio raccolte nel 2019. Seguirà alle 20 l’inaugurazione della targa commemorativa in memoria delle vittime.

Alle 20.30 è in programma la «cena letteraria» durante la quale saranno presentati alcuni libri di scrittori locali. Alle 22 si procederà infine con l’osservazione notturna dei pianeti e delle stelle, grazie al telescopio di Angelo Venturelli.

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Lugo, è organizzato dall’associazione «Piccola Oasi Lilly e i vagabondi» con la collaborazione di Storia e Memoria della Bassa Romagna e del Gruppo astrofili Antares di Lugo.

Per la partecipazione alla cena è necessaria la prenotazione al 335/6480310, ma sarà possibile assistere, anche senza prenotazione, a tutte le altre iniziative: commemorazione, presentazione dei libri e osservazione delle stelle cadenti.

La serata è a offerta libera consapevole.