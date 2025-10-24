Completare al più presto le casse di laminazione del torrente Senio in località Cuffiano (Ravenna): la giunta riferisca in merito allo stato di avanzamento della progettazione. La richiesta arriva da Pietro Vignali (Forza Italia) che sollecita precisazioni sui “lavori in corso di realizzazione”.

“L’esecutivo chiarisca se si tratta dell’avvio del corpo principale delle casse di laminazione o di interventi preparatori quali rilievi, cantierizzazione, opere accessorie, qual è l’ammontare complessivo dei finanziamenti previsti per le casse di laminazione del torrente Senio e quanti di questi risultino effettivamente impegnati, stanziati e disponibili” chiede il consigliere nell’atto ispettivo.

“Durante eventi meteorologici intensi – ha precisato Vignali – il letto del torrente Senio non è in grado di contenere tutta l’acqua e questo comporta rischi di esondazione. Le casse di laminazione progettate hanno la funzione di invaso temporaneo per la laminazione delle piene, riducendo la portata di deflusso e rallentando l’onda di piena. Le casse di Cuffiano contribuiscono a proteggere strade, abitazioni, infrastrutture (come la ferrovia Bologna-Ravenna) e attività produttive. Le devastanti alluvioni del 2023 in Romagna hanno evidenziato l’urgenza di rafforzare il sistema di difesa idraulica regionale”.

“Nella risposta a una precedente interpellanza sul tema – ha concluso il consilgiere – la sottosegretaria Rontini affermava che le casse di laminazione del torrente Senio a Cuffiano sono in corso di realizzazione ed è in via di completamento la progettazione. La giunta riferisca dunque le tempistiche e indichi le modalità di coordinamento tra Regione, Autorità di bacino e Consorzio di bonifica”.