Organizzata da decenni dall’ U.O.E.I. Faenza, si rinnova a Oriolo dei Fichi, il 24 dicembre la notte di Natale con la tradizionale fiaccolata che procederà a piedi, dalle ore 21, dall’agriturismo “La Sabbiona” (ritrovo ore 20.30) con la luce delle lanterne fino alla chiesa, accompagnata dal concerto di campane suonate da Marco Neri. La messa sarà celebrata alle ore 22 da padre Eduard dei Frati Minori della Parrocchia del Santissimo Crocifisso di Faenza. A seguire i festeggiamenti natalizi nella sala parrocchiale assieme agli amici di Oriolo con pandoro, panettone e bisò offerti dall’U.O.E.I. Faenza.
Vigilia di Natale a Oriolo Dei Fichi con l'UOEI