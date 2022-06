“Pochi momenti fa ho dato il mio convinto sostegno in Commissione Cultura affinché venisse confermato il finanziamento da parte del MIUR al MIC – Museo Internazionale della Ceramica di Faenza: un supporto economico che rappresenta un unicum nel nostro Paese e che sono lieta di aver sostenuto. Il MIC rappresenta la raccolta di arte ceramica più grande al mondo e potrebbe, e forse dovrebbe, rappresentare un’ulteriore leva di crescita per tutta la Romagna, a partire da Faenza, culla di grandissimi artisti. Realtà come il MIC hanno bisogno di una sempre maggior valorizzazione perché incarnano storia, tradizione ma anche una maestria unica e una ‘scuola’ artistica che non ha eguali nel Pianeta. Oggi abbiamo ottenuto la riconferma del sostegno, domani il mio obbiettivo è quello di poter incrementare questo supporto a un ente unico che dà lustro a tutta l’Italia”. Così l’on. Simona Vietina.