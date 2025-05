Un’altra aggressione ai danni del personale sanitario è avvenuta la notte tra sabato e domenica scorsa a Ravenna. Un autista-soccorritore del 118 e l’infermiera dell’ambulanza sono stati aggrediti a bordo del mezzo di soccorso da un uomo che era stato appena soccorso e prelevato nei pressi della stazione ferroviaria di Cervia, in evidente stato di ubriachezza.

Subito allertato il 112 dai sanitari, è intervenuta una pattuglia della radiomobile del NOR di Ravenna che ha raggiunto l’ambulanza, costretta a fermarsi nei pressi del centro commerciale ESP, a causa del parapiglia creatosi all’interno. Qui i militari, dopo aver accertato l’accaduto, hanno scortato il 118 fino al locale pronto soccorso.

L’infermiera è stata medicata con una prognosi di tre giorni per le lesioni alla mano riportate a seguito dell’aggressione, mentre il magrebino, dichiarato in stato di arresto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, è stato trattenuto per la notte nella camera di sicurezza della caserma di via Sandro Pertini, in attesa del processo per direttissima.

Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, il GIP ha disposto a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte a settimana nella caserma dei carabinieri di Lugo.