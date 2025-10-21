Il Comando di Polizia Locale di Ravenna informa che è in programma per il prossimo 30 ottobre l’evento formativo “Videosorveglianza Urbana Integrata tra IA e Privacy”, che si terrà, dalle 9:00 alle 13:00, presso il Pala De André. Un incontro di grande attualità, rivolto alle amministrazioni locali, alle forze di polizia e ai professionisti del settore, che intende offrire un quadro completo sulle nuove regole in materia di videosorveglianza, toccando i principali ambiti normativi oggi al centro del dibattito: GDPR, Direttiva Polizia, AI Act e cybersecurity. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Ravenna e del Comandante della Polizia Locale, interverranno esperti del settore, tra cui il Dott. Stefano Manzelli, coordinatore del gruppo di ricerca www.sicurezzaurbanaintegrata.it e Gianluca Sivieri, Comandante della Polizia Locale di Buccinasco, che analizzeranno le sfide legali e tecnologiche legate alla videosorveglianza urbana, le responsabilità degli enti locali e le ricadute delle nuove norme europee. Particolare attenzione sarà posta anche al tema delle sanzioni e all’importanza di adottare piani di compliance e misure di sicurezza informatica adeguate.

Questi, nel dettaglio, i temi trattati:

GDPR e Direttiva Polizia: regole di trattamento e tutela dei dati personali;

AI Act e nuove tecnologie: l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla sicurezza urbana; Videosorveglianza e sanzioni: come evitare irregolarità e responsabilità per gli enti locali;

Cybersecurity: proteggere i sistemi di videosorveglianza da minacce e attacchi informatici.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessaria l’iscrizione per motivi organizzativi.