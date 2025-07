Il gruppo informale dei “Vicini – Vicini di via de Tomai” organizza un cocktail party per giovedì 31 luglio, dalle 19 alle 21 in via De Tomai, nella piazzetta soprannominata appunto “dei Vicini – Vicini”. L’ intento del gruppo di vicini di casa è quello di valorizzare il quartiere e il borgo San Rocco, e di rafforzare le relazioni di vicinato, perché la condivisione è certamente un forte ‘motore’ dei rapporti di buon vicinato e un antidoto alla solitudine.

“I Vicini-Vicini” attraverso un Patto di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni sottoscritto con il Comune di Ravenna, dal 2023 si impegnano affinché la piazzetta tra Porta Sisi e Porta San Mama, via Mazzini e via Baccarini, diventi una ‘piazza’ aperta a tutti i cittadini che desiderano vivere un clima di festa e socializzare, accompagnati da buon cibo e vino, arte e musica, dalle finestre spalancate degli abitanti della strada.

Il cocktail party, oltre al piacere di stare insieme in una serata d’estate, ha come obiettivo quello di completare una raccolta fondi, già avviata sulla piattaforma GoFundMe, per poter acquistare un forno per ceramica da mettere a disposizione della comunità, per poi poter organizzare laboratori, progetti artistici condivisi, corsi a basso costo e per tutte le persone che vogliono scoprire (o riscoprire) il piacere di creare con le proprie mani. Durante la serata sarà infatti anche possibile visitare lo spazio d’arte e laboratorio di ceramica “Piano B” di Laura Pagliai in via Bassa del Pignattaro n. 2.