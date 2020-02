Ha preso il via un percorso partecipativo promosso dall’Unione della Romagna Faentina e sostenuto dalla Legge Regionale 15/2018 , che ha come oggetto l’elaborazione di nuovi mezzi amministrativi con lo scopo di riqualificare e co-gestire i beni comuni urbani, soprattutto per quanto riguarda i contesti di Edilizia residenziale pubblicas (Erp) , Edilizia residenziale sociale (Ers) ed emergenza abitativa.

Il successo di alcune modalità innovative di rigenerazione sociale di alloggi Erp ed Ers in via Fornarina e via Corbari a Faenza ha portato l’Urf ad ideare Vicini si Diventa, con lo scopo di allargare il raggio d’azione del percorso non solo agli spazi comuni (sale condominiali, lavanderie comuni , giardini, ecc..), ma anche alla convivenza nei condomini o nelle case , oltre al vicinato di quartiere e l’isolato circostante.

Le nuove zone di interesse (all’interno dell’Unione) sono l’isolato fra via Fornarina e via Saviotti a Faenza, oltre via Lugo 91 ,vicolo Pasolini(entrambi a Faenza) e via Oriani 2/C a Riolo Terme, e un condominio Acer/Asp in via Giovanni XXIII n 351 a Castel Bolognese.