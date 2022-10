“Sono davvero soddisfatto della decisione ministeriale di bloccare il trasferimento della Motorizzazione di Ravenna a Cesena, e ho già avuto modo di registrare la stessa soddisfazione da parte del sindaco De Pascale – ha detto Yuri Gentilini, segretario provinciale Unasca e presidente di Au.Ra. Autoscuole Ravenna -. La cosa più importante, in questa vicenda, è che ci sia stata una mobilitazione a tutti i livelli, dal Prefetto alla politica, dal sindacato alle associazioni come la nostra. Il fatto che il Ministero abbia bloccato l’iter è già importantissimo: ci speravamo, ma non certo in tempi così rapidi. Ora staremo a vedere gli sviluppi della vicenda: ma già così si è concretizzato un esempio virtuoso di come, lavorando assieme – condividendo i problemi, e con l’ottica sempre puntata sugli interessi dell’utente finale – sia più facile ottenere risultati”.