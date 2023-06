“Con la consegna dei lavori da parte di Anas per la realizzazione del terzo lotto della tangenziale est di Forlì si compie un importante passo in avanti per la creazione di un’opera finalizzata a rendere sempre più centrale il capoluogo romagnolo nello scenario regionale e nazionale.

È evidente il beneficio che la viabilità cittadina trarrà dalla chiusura dell’anello che la cinge, raccogliendo così altresì le istanze che il sindaco Zattini ha fortemente voluto. È evidente poi come la realizzazione dell’intervento proprio in questi giorni in cui la Romagna sta affrontando un’importante emergenza, è l’ennesima dimostrazione dell’azione del Governo che come promesso ed al di là delle polemiche di qualche soggetto interessato, è al fianco dei forlivesi e dei romagnoli tutti per rendere ancora più forte il territorio dopo l’alluvione che l’ha colpito”.