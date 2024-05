“I Giovani Democratici Ravenna, non avendo altro di cui occuparsi, per mezzo stampa hanno criticato il fatto che durante la visita del Gen. Figliuolo a Sant’Agata sul Santerno, stessi indossando la maglietta di Gioventù Nazionale.

La situazione di S.Agata la conosco bene, perché ci abito e ho vissuto l’alluvione in prima persona. Essendo accorso velocemente sul posto di arrivo del Generale, nelle condizioni in cui ero, non si capisce per quale motivo i GD debbano criticare, non conoscendo le dinamiche.

A proposito di lucrare in termini elettorali, ricordo come l’anno scorso mentre noi ragazzi/e di Gioventù Nazionale eravamo a spalare fango in tutto il territorio colpito dall’alluvione, voi eravate impegnati a criticare i partiti politici di centrodestra, sempre per mezzo stampa (vedi comunicato del primo giugno) e quindi la morale sull’unità istituzionale post-alluvione di cui vi riempite tanto la bocca, non l’accettiamo. Piuttosto, per fare qualcosa di utile, domandatevi come mai la Romagna è andata sott’acqua, chiedetevi cosa la Regione del vostro colore politico poteva fare per calmierare o evitare ulteriori disastri; chiedetelo alla vostra segretaria Elly Schlein che era la delegata al patto per il clima quando era vicepresidente della Regione.

E state tranquilli che i beni mobili saranno risarciti, cosa che non è accaduta per il sisma del 2012. Mentre cercavate giustificazioni ed eravate impegnati ad attaccare il Governo Meloni, noi spalavamo fango e quando il PD alimentava le polemiche, il Governo Meloni lavorava e sta lavorando tuttora per la ricostruzione della Romagna.”

Riccardo Vicari, Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Ravenna.