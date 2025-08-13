Viale Pertini, fino alla rotonda con via Faentina, è costeggiato da una ciclopedonale ombreggiata frequentatissima da pedoni, runner, ciclisti.

“Le condizioni dell’asfalto, però, sono a dir poco pessime e soprattutto in inverno la scarsa illuminazione in loco rende il percorso poco agibile”. A segnalarlo sono Patrizia Zaffagnini e Falco Caponegro, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia.

“I runner, i passeggiatori ed i ciclisti devono fare un vero e proprio slalom per evitare buche, avvallamenti, dissesti da radici, che rendono estremamente insidioso e pericoloso il percorso, che possono causare rovinose cadute per i frequentatori”

La problematica sarà discussa in consiglio comunale: “Se non ricordiamo male l’amministrazione comunale ha messo in tasca il “tesoretto” delle contravvenzioni al Codice della Strada di ben 10 milioni di euro a fine 2024, denari che dovrebbero essere utilizzati proprio per la manutenzione delle strade.

Ma il dissesto, l’incuria, evidenziano, invece, una carenza di manutenzione di un percorso ciclopedonale utilizzato e frequentato da moltissimi ravennati, sia per una semplice passeggiata sia per corse o per pedalate.”