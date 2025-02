Mercoledì 12 febbraio avrà inizio l’intervento di messa in sicurezza di Viale Pascoli.

I primi lavori in programma sono quelli dedicati allo scavo per la ricerca e bonifica di ordigni bellici inesplosi, propedeutici alla realizzazione del nuovo ponte in cemento armato, con fondazione su pali trivellati a scavalco del manufatto esistente.

I lavori nel loro complesso avranno una durata prevista di circa quattro mesi.

L’area di cantiere interesserà l’intera larghezza della strada. Il traffico veicolare sarà deviato su via Di Vittorio per chi proviene da Faenza e su via Kennedy per chi da Solarolo viaggia in direzione Faenza.

I mezzi pesanti, ad esclusione di quelli autorizzati, verranno deviati sulla viabilità provinciale.

Le attività commerciali della zona interessata saranno aperte e raggiungibili anche in auto.